Автомобилисты попросили ограничить комиссии дилеров

Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России письма с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-президент союза Антон Шапарин.

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Он отметил, что НАС просит внести поправки в закон о продаже транспортных средств юридическими лицами и ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне не выше 4%.

По данным союза, прибыль автодилеров превышает нормы: взимают 9% комиссии от суммы автокредита, также 10% от стоимости страховых продуктов и 5% от стоимости автомобиля, проданного от официального дистрибьютора. Это приводит к значительному увеличению стоимости автомобилей, отмечают в НАС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Поправки вносят в ст. 14.8 КоАП. Изменение предусматривает штраф за навязывание товаров и услуг для должностных лиц от 2000 до 4000 рублей, а для юрлиц - от 20 000 до 40 000 рублей.

"Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов", - заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его объяснению, зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Спикер привел в пример покупку автомобиля в автосалоне - при этом навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией.