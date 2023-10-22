В «Яндекс.Такси» снова смогут работать Daewoo Nexia и ВАЗ-2114. С октября обновлён классификатор автомобилей, подходящих для выполнения заказов под эгидой «Яндекса». По всем тарифам введены послабления, которые касаются предельно допустимого возраста машин. В ряде регионов в «Эконом» вернутся давно забытые «бюджетники». К примеру, в Йошкар-Оле снова можно таксовать на «Волге-3102», в Ижевске допускаются ВАЗ-2114/2115 и Daewoo Nexia.

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В Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках даже в «Эконом» не допустят автомобили старше 2011 года выпуска, а в списке пригодных машин всего две Lada: Vesta и XRay. Однако в столицах субъектов поменьше ситуация другая. В Ижевске можно таксовать на машинах не старше 2007 года выпуска, которые дороже 90 тысяч рублей. Среднерыночная стоимость определяется на основании данных «Авто.ру» за полгода.

В столице Удмуртии агрегатор готов принять на работу водителей на ЗАЗ Chance (2011), Daewoo Nexia (2012), ВАЗ-2114/2115 (2011) и Renault Logan (2007). В столице Марий Эл условия ещё лояльнее: списка допустимых машин нет, лишь критерий остаточной цены более 90 тысяч рублей. Этому условию соответствуют даже «Волги»: не только свежая «3102», но даже советская «24-10»! Любопытно, что в соседних Чебоксарах к такси другие требования: здесь и семейство Samara 2, и Daewoo Nexia «вне закона».