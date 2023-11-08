Сколько стоит авария на Нюрбургринге

Нюрбургринг (Nürburgring) — это знаменитый гоночный трек, расположенный в городе Нюрбург, Германия. Трек был построен в 1927 году и стал одним из самых известных и опасных в мире.

© Wikipedia

Нюрбургринг имеет две основные конфигурации: «Северная петля» и «Гран-при».

Видео дня

Северная петля (Nordschleife) - это самая длинная, сложная и знаменитая часть трека, длина которой составляет примерно 20,8 км (13 миль). Эта часть трека обладает большим разнообразием поворотов и изменениями высоты, что делает ее очень опасной для гонщиков.

Гран-при трек (Grand Prix-Strecke) – это более современный участок длиной около 5,1 км (3,2 мили), который используется для проведения многих международных гоночных мероприятий, включая этапы чемпионата мира по автогонкам "Формула-1".

Wikimedia Commons

Трек Нюрбургринг открыт и для любителей автоспорта, и его часто используют автопроизводители для тестирования и настройки автомобилей. Но самое главное, что на нем в специальные дни может прокатиться любой желающий, и с этим связан ряд вопросов. А именно - что делать, когда кто-то попал в аварию.

Что делать после аварии

После аварии категорически запрещается двигаться дальше по трассе, даже если машина может это делать. Вам необходимо связаться с группой спасателей и сообщить им свое местонахождения. В этот момент по всей трассе выставят желтый флаг, который сообщит остальным гонщикам, что на трассе авария и могут быть разлиты жидкости. Если автомобиль после аварии может двигаться и стоит на трассе, то необходимо откатить его на обочину как можно дальше от центра дороги, чтобы минимизировать возможность последующих столкновений других участников с вашим авто. А вам лучше ждать не в машине, и даже не рядом с ней, а за пределами трассы, чтобы вас никто не зацепил.

Wikimedia Commons

Стоимость аварии на трассе Нюрбургринг

Фиксированной стоимости за аварию на трассе не существует и не может существовать. Каждая авария уникальна. Кто-то может влететь в кучу шин, а кто-то протаранит борт трассы и разольет по ней технические жидкости.

Wikimedia Commons

Важно понимать, что вы оплатите все издержки гоночной трассы за свою аварию. Вы оплатите выезд спасателей, предоставление служебных автомобилей, уборку трассы и возврат ее к исходному виду, простой трассы, пока другие гонщики не могут ее использовать, повреждение любого квадратного сантиметра и вообще все, что только можно. Даже спасатели, которые приедут к вам, не только возьмут деньги за выезд, но и за каждый час, который они потратят на возню с вами и вашей аварией. Любая услуга, даже транспортировка машины и накладывание бинта, обойдутся вам в копеечку.

Полное закрытие трассы: 1500 долларов в час.

Зарплата каждого из задействованных в вашей аварии сотрудников Нюрбургринга: 58 долларов за каждые 30 минут за одного сотрудника.

Подача автомобиля безопасности: 69 долларов и столько же за каждый последующий час.

Установка защитного ограждения: 69 долларов за один метр.

Удаление поврежденного заграждения: 28 долларов за метр.

Подготовка к дорожным работам: 238 долларов только за то, чтобы команда дорожных рабочих приехала и подготовилась к работам. Ниже будет список примерных работ, которые потребуются после аварии.

YouTube / Auto Addiction

Здесь стоит уточнить, что на вас никто не зарабатывает - это фиксированные цены подрядчиков, которые и выставляют счет для оплаты. Сама трасса не заинтересована в том, чтобы снимать с вас деньги, а потому не прикасается к ним. Но судя по ценникам сверху вы можете догадаться, что любая относительно серьезная авария с повреждением элементов трассы выльется в копеечку. Трасса хорошо подготовлена, а потому средний чек после аварии составляет 2100 долларов. Но все может развернуться иначе, если осколки машины сильно разлетятся, на трассу выльются жидкости и так далее.

YouTube / Auto Addiction

Помимо всего вышеперечисленного стоит помнить, что на трассе работают жесткие правила дорожного движения. Например, нельзя обгонять справа, за это вы получите дисквалификацию и сойдете с трассы. А если во время такого маневра кто-то пострадает, то вы оплатите еще и траты за другого человека.

Заключение