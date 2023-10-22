Обновленный кроссвэн Kia Carnival раскрыли до премьеры

Обновленный кроссвэн Kia Carnival: фото без камуфляжа.

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В соцсетях растиражировали снимки минивэна образца 2024 года. Похоже, папарацци запечатлели обновлённый Kia Carnival в ходе официальных съёмок в Южной Корее, а значит до премьеры остаются считанные дни. Кроссвэн обрёл новую оптику, поменялись бамперы, решётка радиатора, задние крылья и крышка багажника. Ещё одна обновка — стильные двухцветные диски с четырьмя акцентированными секциями.

Дизайн Kia Carnival выдержан в духе соплатформенного Sorento: у кроссвэна появились аналогичные фары с хитроумными линиями дневных ходовых огней. А вот сзади Carnival совсем другой: площадь фонарей увеличилась, основные сегменты теперь огибают пятую дверь, а логотип и номер «переехали» вниз.

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По технике ожидаются большие перемены. На подходе гибридный Kia Carnival HEV, который позаимствует силовую установку у Sorento. Это значит, что ставку сделают на «турбочетвёрку» 1.6 и электродвигатель, встроенный в 6-ступенчатый автомат. Заряжаемый гибридный кроссвэн на повестке дня не стоит. О переменах в салоне информации нет.