Представлен большой гибридный кроссовер Chery Amulet T9

Компания Chery показала большой гибридный кроссовер Amulet T9.

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Речь идёт о перелицованном Tiggo 9 с бензин-электрической силовой установкой C-DM на основе турбомотора 1.5. Внешние отличия сводятся к заглушке вместо решётки радиатора, иным колёсным дискам. Возможны варианты с одним или двумя электромоторами, передним или полным приводом. Запас хода — 1100-1320 километров, без активации ДВС гибридный кроссовер проезжает 150-165 километров.

Предвестник Chery Amulet T9 был раскрыт на Шанхайском автосалоне, но в серию кроссовер пойдёт под другим брендом и с иной внешностью. Однако по салону «девятки» окажутся унифицированы, разве что у гибрида будет специальная графика, собственное меню и другие нюансы интерфейса.

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В любом случае у Chery Amulet T9 под капотом турбомотор 1.5 (156 сил), переднюю ось может вращать 218-сильный электродвигатель, который питает тяговая батарея ёмкостью 34,4 киловатт-часа. Опция — вариант с дополнительным электромотором в приводе задней оси. У полноприводного варианта пиковая отдача системы — 462 лошадиные силы, запас хода до 1100 километров, а расход топлива не превышает 4,2 литра на 100 километров. Разгон 0-100 у такого кроссовера займёт всего 4,26 секунды.