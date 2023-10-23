Каршеринг хочет получить в Петербурге льготную парковку

В Мариинском дворце обсуждают, давать ли автомобилям каршеринга льготы в зонах платной парковки. Об этом петербургское Заксобрание просили представители бизнеса, аргументируя тем, что такая поддержка уже есть в Москве и некоторых других городах. Но у местных депутатов есть сомнения. А в Госдуме их и вовсе отговаривают: там считают, что, предоставив каршерингу однажды такие льготы, столица совершила серьезную ошибку.

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Где налоги, там и льготы

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На петербургском рынке работает несколько каршеринговых компаний с парком более 13 тысяч автомобилей, которые они предоставляют в краткосрочную аренду. Цена такой аренды примерно сопоставима с услугами такси. Но с введением платной парковки в центральных районах Петербурга расходы каршеринга возросли. Хотя стоимость парковки с 8 до 20 часов составляет всего 100 рублей в час, есть поминутный тариф, месячный абонемент на легковую машину стоит всего 20 тысяч рублей, а годовой — 179 тысяч рублей, компаниям каршеринга это показалось дорого. И они обратились к депутатам городского парламента с просьбой поддержать их бизнес такой же льготой, какая уже есть в других регионах. Мол, в нынешней экономической ситуации и так трудно: новых автомобилей мало, запчасти стоят дорого, постоянные перебои с поставками расходников, лизинговые платежи возросли.

Помогать каршерингу или нет, парламентарии намерены обсудить в понедельник, 23 октября, на заседании профильной комиссии по транспорту. Однако депутатов такая постановка вопроса смущает. Как ранее уже говорил глава комиссии Алексей Цивилев, у него одна позиция в отношении и такси, и кикшеринга, и каршеринга, которые регистрируют приложения и юрлица в Москве, а зарабатывают в Петербурге: пока они платят налоги в столичный бюджет, говорить о льготах в нашем городе неприлично.

Со скидкой

В Москве платная парковка стоит по-разному, в зависимости от зоны — от 80 рублей в час за Бульварным кольцом, до 450 рублей в час в «золотом поясе». А годовой абонемент, который позволяет оставлять машину почти всюду, кроме отдельной зоны в самом центре столицы, стоит 370 тысяч рублей. Для каршеринга, да и для большинства людей — это непозволительная роскошь. Видимо, поэтому для сервисов краткосрочной аренды установили другой тариф: около 82 тысяч на три года. То есть примерно 27 тысяч рублей в год.

В Казани платная парковка стоит от 30 до 100 рублей в час по будням с 8 утра до 19 часов. Каршеринговые машины здесь занесли в реестр льготников — они получили статус отдельной государственной услуги, госпошлина за которую не взимается. В 2019 году, когда решение о послаблениях для этого бизнеса приняли, шла речь примерно о 10 тысячах рублей в год за машину.

В Туле парковка стоит от 40 до 100 рублей в час. Но есть широкий разброс по абонементам: дневной стоит 135 рублей, месячный 2250 рублей, квартальный — 6 тысяч. Если покапать их, то в год платная парковка может обойтись в 24 тысячи рублей. Но для каршеринга в Туле установили льготу в 80 процентов на приобретение абонементов — получилось 4800 в год.

Не наступать на грабли

В Москве считают свой опыт дружбы с каршерингом порочным. Платные парковки вводили в столице для снижения трафика и чтобы те, кто приезжает в центр города по делам, могли ненадолго припарковать машину. Но дали льготы каршерингу — и в результате весь центр оказался заставлен их машинами.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов говорит, что это вызывает серьезное возмущение граждан: места забиты и водителям приходится оставлять автомобили на других частных платных парковках или нарушать правила — бросать автомобили, которые потом эвакуируют. «Не надо наступать на наши грабли, — призвал он петербургских коллег, — надо проанализировать и просчитать все риски. С учетом того, что льготы просят коммерческие компании, эта тема очень чувствительная для людей».