Каршеринг хочет получить в Петербурге льготную парковку
В Мариинском дворце обсуждают, давать ли автомобилям каршеринга льготы в зонах платной парковки. Об этом петербургское Заксобрание просили представители бизнеса, аргументируя тем, что такая поддержка уже есть в Москве и некоторых других городах. Но у местных депутатов есть сомнения. А в Госдуме их и вовсе отговаривают: там считают, что, предоставив каршерингу однажды такие льготы, столица совершила серьезную ошибку.
Где налоги, там и льготы
На петербургском рынке работает несколько каршеринговых компаний с парком более 13 тысяч автомобилей, которые они предоставляют в краткосрочную аренду. Цена такой аренды примерно сопоставима с услугами такси. Но с введением платной парковки в центральных районах Петербурга расходы каршеринга возросли. Хотя стоимость парковки с 8 до 20 часов составляет всего 100 рублей в час, есть поминутный тариф, месячный абонемент на легковую машину стоит всего 20 тысяч рублей, а годовой — 179 тысяч рублей, компаниям каршеринга это показалось дорого. И они обратились к депутатам городского парламента с просьбой поддержать их бизнес такой же льготой, какая уже есть в других регионах. Мол, в нынешней экономической ситуации и так трудно: новых автомобилей мало, запчасти стоят дорого, постоянные перебои с поставками расходников, лизинговые платежи возросли.
Помогать каршерингу или нет, парламентарии намерены обсудить в понедельник, 23 октября, на заседании профильной комиссии по транспорту. Однако депутатов такая постановка вопроса смущает. Как ранее уже говорил глава комиссии Алексей Цивилев, у него одна позиция в отношении и такси, и кикшеринга, и каршеринга, которые регистрируют приложения и юрлица в Москве, а зарабатывают в Петербурге: пока они платят налоги в столичный бюджет, говорить о льготах в нашем городе неприлично.
Со скидкой
В Москве платная парковка стоит по-разному, в зависимости от зоны — от 80 рублей в час за Бульварным кольцом, до 450 рублей в час в «золотом поясе». А годовой абонемент, который позволяет оставлять машину почти всюду, кроме отдельной зоны в самом центре столицы, стоит 370 тысяч рублей. Для каршеринга, да и для большинства людей — это непозволительная роскошь. Видимо, поэтому для сервисов краткосрочной аренды установили другой тариф: около 82 тысяч на три года. То есть примерно 27 тысяч рублей в год.
В Казани платная парковка стоит от 30 до 100 рублей в час по будням с 8 утра до 19 часов. Каршеринговые машины здесь занесли в реестр льготников — они получили статус отдельной государственной услуги, госпошлина за которую не взимается. В 2019 году, когда решение о послаблениях для этого бизнеса приняли, шла речь примерно о 10 тысячах рублей в год за машину.
В Туле парковка стоит от 40 до 100 рублей в час. Но есть широкий разброс по абонементам: дневной стоит 135 рублей, месячный 2250 рублей, квартальный — 6 тысяч. Если покапать их, то в год платная парковка может обойтись в 24 тысячи рублей. Но для каршеринга в Туле установили льготу в 80 процентов на приобретение абонементов — получилось 4800 в год.
Не наступать на грабли
В Москве считают свой опыт дружбы с каршерингом порочным. Платные парковки вводили в столице для снижения трафика и чтобы те, кто приезжает в центр города по делам, могли ненадолго припарковать машину. Но дали льготы каршерингу — и в результате весь центр оказался заставлен их машинами.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов говорит, что это вызывает серьезное возмущение граждан: места забиты и водителям приходится оставлять автомобили на других частных платных парковках или нарушать правила — бросать автомобили, которые потом эвакуируют. «Не надо наступать на наши грабли, — призвал он петербургских коллег, — надо проанализировать и просчитать все риски. С учетом того, что льготы просят коммерческие компании, эта тема очень чувствительная для людей».
Он напомнил, что уже призывал московский департамент транспорта лишить каршеринг парковочных льгот, чтобы они использовали платные парковки на общих основаниях. По его мнению, сервисам краткосрочной аренды нужно думать о других вещах: как повысить безопасность своего сервиса. В машинах нужны ограничители скорости, специальные устройства, позволяющие дистанционно блокировать работу двигателя, автоматические алкозамки, не позволяющие завести двигатель человеку в состоянии алкогольного опьянения. Наконец, нужно решить вопрос о регистрации в приложениях с «левых аккаунтов» и использования машин для передач запрещенных предметов.