На каких шинах ездили в СССР

В эпоху СССР автомобильная индустрия развивалась не так активно, как хотелось бы. Этот период был отмечен созданием многих легендарных автомобилей, но с расходниками для простых людей была настоящая беда. Если сегодня покрышки россыпью лежат в каждом гараже и на каждом складе, то во времена СССР они являлись настоящим сокровищем.

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Материалы, технологии и виды резины в СССР

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Основным материалом для производства покрышек в СССР, как и во всем мире, был каучук. Однако из-за дефицита натурального каучука часто использовали синтетический. Для усиления покрышек применялись металлические и текстильные кордные нити. Все это приводило к тому, что резина была невероятно жесткой. Каких-то серьезных технологий в этой области тогда не было, поэтому пользовались тем, что можно было сделать максимально бюджетно.

Dzen / Car.ru

Все это приводило к тому, что автовладельцы испытывали не только дефицит покрышек, но еще и жаловались на их качество. Это сегодня есть точный протектор, все вымеряется перед началом производства, а в то время это все казалось чем-то ненужным. Доходило до того, что водители даже сами вырезали дополнительный протектор в резине, чтобы машина была более устойчива.

Еще одна проблема крылась в отсутствии зимней резины, а потому приходилось ездить зимой на летних покрышках. Первая зимняя резина появилась в конце 80-х и называлась «Снежинка». Она была невероятно толстая и жесткая, что делало её крайне некомфортной, а потому многие водители ставили ее только на задние колеса, чтобы меньше буксовать и застревать. Все четыре колеса обували в зимнюю резину только на полноприводном транспорте, потому что это имело смысл. Кстати, в особо сильные морозы она так дубела, что приходилось обливать ее бензином и поджигать, чтобы она хоть немного прогрелась и получила какое-то сцепление с поверхностью дороги.

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Но самым большим счастьем было заполучить всесезонную резину, которая была очень редкой, но позволяла ездить как летом, так и зимой без особых страданий. Но купить ее было очень сложно, и доставалась она обычно втридорого через специальных людей. Зачастую ее снимали с коммерческого или бюджетного транспорта, потому что он всегда ездил на «всесезонке». Также особо ловкие раздевали таксомоторные парки, потому что там резина всегда была в наличии. Ну а тем, кому не повезло достать хотя бы дубовую зимнюю, приходилось ездить на летней, на которой собственноручно нарезался протектор, о чем мы говорили выше. И это было уже позднее СССР в 80-х годах, а до этого зимняя резина отсутствовала как класс.

Wikipedia

Стоимость покрышек в СССР варьировалась в зависимости от типа, размера и производителя, но в целом была очень дорогой. При средней зарплате в 125 рублей одно колесо могло стоить до 108 рублей на «Волгу». Но даже за такие деньги купить резину было практически невозможно. Все это приводило к различным ухищрениям, среди которых было наваривание новых слоев резины на специальном оборудовании. Само собой, такое повторное использование покрышек ухудшало их свойства, приводило к деформациям и полной потере комфорта.

Заключение