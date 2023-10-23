В России многодетных родителей могут освободить от транспортного налога

ЛДПР предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи и единственных родителей несовершеннолетних детей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили в телеграм-канале фракции. Согласно документу, субъектам РФ при установлении налоговых льгот следует освобождать от уплаты транспортного налога для этой категорий, если мощность двигателя автомобиля не превышает 150 лошадиных сил. По словам депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова, взимать налог с этой категорий граждан не нужно. "Не нужно взимать налог за пользование личным легковым транспортом семьям с тремя и более детьми, а также с одиноких родителей. Но чтобы и транспорт – не космолет, до 150 лошадей под капотом", – сказал он. В конце сентября председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести в России выплаты семейным парам, которые долгое время находятся в браке. По ее словам, подобная мера уже реализована в Хакасии. Там супруги, которые отметили 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилеи совместной жизни получают выплату в размере 10 тысяч рублей.