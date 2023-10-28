История попытки создания первого в мире автомобильного навигатора

Попробуйте сегодня хоть кого-нибудь удивить автомобильным навигатором. Он есть в огромном количестве автомобилей и абсолютно в любом смартфоне. Но еще 30 лет назад о навигаторах никто даже не думал. Широкое распространение они получили лишь в конце 90-х годов, и то лишь в дорогих машинах, вроде Mercedes-Benz или BMW. Компания BMW вообще выкатила свой первый экспериментальный навигатор лишь в 1994 году и установила его в свой самый дорогой автомобиль – E38 7er. Но если вы думаете, что это первая попытка человечества сделать автомобильный навигатор, то вы ошибаетесь, а мы вам сейчас расскажем, как все было на самом деле.

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История первой навигационной системы для машины началась в 1966 году в компании General Motors. Тогда была предпринята первая попытка облегчить жизнь рядового водителя, потому что американские дороги простирались через весь континент, и автомобильный туризм был очень популярным. Пользоваться картами всем уже надоело, поэтому под крылом GM вырос большой и амбициозный проект D.A.I.R. (Driver Aid, Information & Routing) для информирования на дорогах и построения маршрутов. Здесь стоит напомнить, что в 60-х годах никакого GPS не существовало в природе. Идея же GM заключалась в передаче данных по радиоканалам и с помощью специальных магнитов. Сегодня эта идея кажется настоящим безумием, но тогда в нее поверили все боссы General Motors.

thetruthaboutcars.com

На заводе General Motors построили два прототипа, которые оснастили этой самой системой D.A.I.R. Автомобили немедленно приступили к испытаниям на полигоне, который представлялуменьшенную версию межштатной автомагистрали. Это была полноценная дорога со знаками, препятствиями и дорожными работами. Сама же система навигации выглядела как небольшой циферблат с цифрами и стрелками, которые указывали направление движения и даже сообщали о происшествиях на трассе.

thetruthaboutcars.com

А теперь самое интересно: вся навигация осуществлялась с помощью магнитов, которые были зарыты в дорожное полотно. Автомобиль проезжал по ним, и система получала данные о местонахождении. Среднее расстояние между точками составляло около 3-5 минут езды, чтобы система не терялась. Также вдоль дороги были установлены коммуникационные модули, работающие на радиочастотах и передающие дополнительные данные, вроде ближайшего автосервиса. Также эта система следила за передвижением автомобиля и могла сама оповестить ближайший техцентр, если машина двигалась слишком медленно и появлялось подозрение на поломку.

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А как вводить данные о финальной точке? Тут на помощь пришли модифицированные перфокарты, как те, что использовались в компьютерах. Это тоже порождало большие сложности, потому что система должна была быть доступной для всех, иначе в ней не было смысла. В General Motors грезили идеей создания национальной навигационной системы, которую бы они курировали.

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Но всем этим мечтам было не суждено сбыться. Скорее всего, вы уже догадались, с какими сложностями пришлось столкнуться разработчикам. Самой большой проблемой была необходимость зарыть магнитные метки с локацией по всей стране, под каждый перекрестком и на каждом съезде. Все Соединенные Штаты нужно было бы перекопать, чтобы спрятать эти метки с дальнейшим обслуживанием. В принципе, на этапе осознания этой проблемы можно было бы и закончить эксперимент - это нереализуемая задача, даже если бы в процесс вписалось государство со всеми своими ресурсами.

После этого пришло понимание, что метки могут размагничиваться и их придется менять. С радиосвязью тоже была проблема, потому что любой сигнал, даже бедствия, легко перехватывался, а создание шифрованного канала для каждого автомобиля в стране кратно усложняло задачу. А теперь объедините все эти проблемы и поймете, что задача на уровне смелого проекта была реализуема, но в реальности требовала таких ресурсов, что оказалась неподъемной, хотя GM верили в проект так сильно, что даже давали рекламу в журналы с сентября 1967 года.

Заключение