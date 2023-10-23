Toyota восстановила производство машин после взрыва у поставщика

Toyota возобновила сборку машин после ЧП у поставщика. 16 октября стало известно, что у одного из поставщиков Toyota, компании Chuo Spring, производящей элементы подвески в префектуре Айти, произошел взрыв. Фирма перестала отгружать комплектующие Toyota, из-за чего уже 17 октября в простой ушли 10 сборочных конвейеров на шести заводах. В понедельник, 23 октября, автопроизводителю удалось возобновить работу, но лишь частично, сообщает Bloomberg.

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К работе вернулись пять производственных линий на четырех заводах. Через два дня, 26 октября, Toyota рассчитывает восстановить сборку автомобилей на всех конвейерах шести заводов. В компании не уточняют, как сильно вынужденный простой сказался на объемах выпуска, и не приведет ли это к увеличению сроков поставок машин дилерам и клиентам. Известно лишь то, что из-за ЧП у поставщика был приостановлен выпуск моделей Corolla, Prius, Land Cruiser и RAV4.

За последние месяцы это не первый крупный сбой в работе предприятий Toyota в Японии. Так, в августе все заводы автопроизводителя встали из-за того, что стали недоступны несколько серверов, обрабатывающих заказы на запчасти — это произошло из-за нехватки места на диске базы данных. Причем буквально за день до сбоя проводились регулярные работы по техническому обслуживанию, в ходе которых информацию в базе данных частично удалили. Однако этого оказалось недостаточно и места на диске не хватило. В результате Toyota сутки не могла заказывать компоненты, необходимые для сборки автомобилей.