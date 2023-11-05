Самые быстрые Mazda в истории

Мы привыкли читать про рекорды скорости у мощных и очень дорогих машин, но что на счет более приземленных моделей, например, от Mazda? Собрали для вас список самых быстрых моделей концерна.

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Mazda RX-8 Spirit R 2012 года

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Mazda RX-8 Spirit R 2012 года по праву считается самой быстрой во всем модельном ряду. В 2012 году этот автомобиль смог разогнаться до 274 км/ч. Mazda RX-8 SPIRIT R – это специальное прощальное издание с лимитированным количеством машин.

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Среди отличительных черт можно назвать темное оформление фар, противотуманок и фонарей, особые бронзовые диски с красными суппортами тормозной системы, кожаные ковши от Recaro, черную лакированную центральную консоль и специальные шильды, подтверждающие лимитированность автомобиля. Мощность составляла 231 л.с., а разгон до сотни занимал 6,4 секунды.

Mazda RX-7 Type R Bathurst R 2001 года

На втором месте расположилась Mazda RX-7 Type R Bathurst R 2001 года, которая смогла разогнаться до максимальной скорости в 257 км/ч. В 2001 году Mazda Motor Corporation объявила о запуске Type R Bathurst, специальной версии спортивного автомобиля RX-7.

Mazda

Основной фишкой была увеличенная мощность и регулируемые по высоте амортизаторы с завода. Также были внесены некоторые косметические изменения, вроде противотуманок другого цвета. Также была создана палитра особых цветов кузова: Innocent Blue Mica, Pure White, Brilliant Black, Vintage Red и Sunlight Silver Metallic.

Mazda

Название Bathurst выбрали в честь 12-часовой автомобильной гонки Bathurst в Австралии, где RX-7 побеждал в течение трех лет подряд (с 1992 по 1994 год).

Mazda RX-7 Spirit R 2002 года

В 2002 году Mazda представила заключительную лимитированную версию модели RX-7 под названием Spirit R. Этот автомобиль смог разогнаться до 256 км/ч, что ставит его на треть место нашего списка. Самая мощная версия Spirit R, которая носила название Type-A, обладала двигателем мощностью 280 л.с. и механической пятиступенчатой КПП.

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Также в этой версии вообще не было задних кресел, в отличие от других модификаций этого кузова. Задние кресла были в версии Type-B. Также была версия Type-С, в которой мощность была снижена до 255 л.с. при четырехступенчатой КПП. Здесь интересный момент, что при большей мощности, чем у RX-8, машина не смогла догнать ее по максималке. Виной всему пятиступенчатая и весьма короткая коробка передач, в то время как у RX-8 коробка была уже шестиступенчатой, что и позволило выйти ей на первое место.

Mazda RX-7 1995 года

Три призовых места раздали, теперь перейдем к менее успешным. В 1995 году обычная версия Mazda RX-7 разогналась до 249 км/ч. Это была RX-7 третьего поколения, которая выглядела уже так, как мы привыкли ее воспринимать после фильма «Форсаж».

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Первый рестайлинг вышел позже, в 1996 году. Машина оснащалась двигателем 13B-REW объемом 1,3 литра с двойным турбонаддувом, а максимальная мощность составляла 265 л.с.

Mazda Eunos Cosmo 1990 года

На пятом месте расположилась машина, которую в России почти никто не знает - Mazda Eunos Cosmo 1990 года, которая разогналась до тех же 249 км/ч. Это была единственная "мазда" с трехроторным двухлитровым двигателем, а еще, за ее обладание необходимо было платить налог, так как автомобиль не проходил по установленным тогда габаритам.

Wikimedia Commons

Считалось, что если вы ездите на слишком большой машине, то можно вас немного за это пощипать, чтобы не было слишком радостно. Машина была построена на основе концепт-кара МХ3 от 1985 года и была весьма популярна: было продано почти 9000 экземпляров. Для Японии тех годов, да и для дорогого люксового авто – это хорошие цифры.

MazdaSpeed 3 2007 года

А вот Mazda3 очень хорошо известна в России: они недорого стоили и предлагали отличное соотношение цены и качества. Это был простой компактный седан, который стоял чуть ли не на каждом светофоре.

Wikipedia

Самая мощная версия оснащалась двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач. Эта машина могла разгоняться до тех же 249 км/ч.

MazdaSpeed 6 2006 года

А вот чуть менее популярная, но не менее известная модель под названием Mazda6, которая была, по сути, большой трешкой. Различий между ними практически не было, кроме габаритов.

Wikipedia

Единственное реально важное отличие - это наличие дизельных двигателей, но они поставлялись только на рынок США, а в Россию ехали бензинки мощностью до 261 л.с. Эта машина разгонялась до 243 км/ч, что немногим медленнее, чем Mazda3.

Заключение