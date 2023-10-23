В Роскачестве напомнили о штрафе за отсутствие зимних шин в сезон

«Летние хорошо подходят для тёплой погоды, а в холод «дубеют» и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в тёплое время года. Дело в том, что зимние шины специально рассчитаны на то, что водителю придётся передвигаться по гололёду и снежной каше, а летние спроектированы так, чтобы эффективнее отводить воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой», — заявил эксперт.