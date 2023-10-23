Ford лишил Explorer самой экономичной версии

Представитель американской марки подтвердил журналу Car & Driver, что в 2024 модельном году ни у Ford Explorer, ни у «родственного» премиум-кроссовера Lincoln Aviator не будет бензин-электрических версий. Причины внезапного прекращения продаж: большая закупка властями полицейских гибридов Police Interceptor Utility на базе Explorer, а также повышенный спрос на другие гибриды Ford.

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Ford Explorer является кроссовером-бестселлером на рынке США, но спрос на гибридные модификации невысок, хотя в такой конфигурации кроссовер наиболее экономичный: расход топлива в смешанном цикле составляет всего 8,7 литра на 100 километров. Похожая ситуация с Aviator Hybrid. При этом у двух моделей разные силовые установки: премиум-кроссовер Lincoln — заряжаемый гибрид с 3,0-литровым V6, а Explorer — обычный гибрид с двигателем V6 объёмом 3,3 литра.

В 2025 модельном году у обеих моделей запланирован рестайлинг, и гибридные модификации могут вернутся. Однако не исключён сценарий, при котором от бензин-электрических силовых установок откажутся вовсе, а ставку сделают на полностью электрическую версию. С европейским электрокроссовером Ford Explorer американский вариант не будет иметь ничего общего: основой послужит собственная платформа, а габариты окажутся существенно больше.