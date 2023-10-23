Китайский BYD показал 4,5-тонный грузовик с турбомотором 1.5

В Поднебесной дебютировал легкий коммерческий автомобиль BYD T5 — это гибрид, предназначенный для внутригородских перевозок. Автопроизводитель утверждает, что автономность грузовичка составляет 1000 километров, а грузоподъёмность на 300-400 килограммов больше, чем у гибридных конкурентов. Расход бензина BYD T5 в городском цикле составляет всего 9,2 литра на 100 километров

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Под капотом грузовичка турбомотор 1.5 с 41-процентным термическим КПД. Бензиновый силовой агрегат не связан с колёсами: заднюю ось вращает 204-сильный электродвигатель. Питание реализовано через аккумулятор ёмкостью 18,3 киловатт-часа. Двигатель внутреннего сгорания работает в режиме генератора, но при необходимости батарею можно зарядить от «суперчарджера» с 20% до 80% менее чем за тридцать минут.

BYD

Полная масса BYD T5 — 4495 килограммов. У грузовичка отличный коэффициент лобового сопротивления Сх равный 0,42. В основе модели высокопрочная рама, а кабина спроектирована по европейскому стандарту. В начальной комплектации есть камера заднего вида, электроусилитель руля, система стабилизации кузова, электромеханический стояночный тормоз, телематический комплекс и кондиционер.