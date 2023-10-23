Li Xiang раскрыл внешность минивэна с лучшей в мире аэродинамикой
Медиамагнат Ли Сян поделился фотографиями однообъёмника Mega и намекнул, что новинка отличится рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления. Точные значения не приводятся, но по неофициальным данным Li Mega окажется таким же обтекаемым, как электрические седаны. В настоящий момент рекорд сегмента (Cх = 0,27) принадлежит Zeekr 009 холдинга Geely.
Снаружи Li Mega раскрыт со всех ракурсов, и у минивэна действительно необычный капелевидный силуэт. Спереди новинка похожа на Hyundai Staria характерной оптикой, но в остальном дизайн уникальный. По неофициальным данным длина китайского однообъёмника составит более 5,3 метра, а основой послужит 800-вольтовая архитектура. Бензиновых ДВС у Li Mega не будет.
От 500-киловаттного «суперчарджера» минивэн сможет пополнить заряд эквивалентный 400 километрам пробега за 9,5 минуты. За 22 минуты можно будет подзарядиться для поездки на 600 километров. Зарядные устройства Ли Сян будет развивать самостоятельно: к 2025 году в Китае появится до 3000 подобных терминалов. От Li Mega ожидают батареи ёмкостью как минимум 100 киловатт-часов.
Все характеристики минивэна раскроют в декабре, в январе откроют приём заказов, а первые покупатели получат свои машины в феврале — таков план Li Auto. Уже понятно, что новинка будет дороже Zeekr 009, то есть стартовая цена составит более 500 тысяч юаней (эквивалент 68 тысяч долларов США). В России Mega тоже наверняка появится, ведь гибридные кроссоверы Li Auto у нас достаточно популярны.