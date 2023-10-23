Li Xiang раскрыл внешность минивэна с лучшей в мире аэродинамикой

Медиамагнат Ли Сян поделился фотографиями однообъёмника Mega и намекнул, что новинка отличится рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления. Точные значения не приводятся, но по неофициальным данным Li Mega окажется таким же обтекаемым, как электрические седаны. В настоящий момент рекорд сегмента (Cх = 0,27) принадлежит Zeekr 009 холдинга Geely.

© Li Xiang

Снаружи Li Mega раскрыт со всех ракурсов, и у минивэна действительно необычный капелевидный силуэт. Спереди новинка похожа на Hyundai Staria характерной оптикой, но в остальном дизайн уникальный. По неофициальным данным длина китайского однообъёмника составит более 5,3 метра, а основой послужит 800-вольтовая архитектура. Бензиновых ДВС у Li Mega не будет.

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

От 500-киловаттного «суперчарджера» минивэн сможет пополнить заряд эквивалентный 400 километрам пробега за 9,5 минуты. За 22 минуты можно будет подзарядиться для поездки на 600 километров. Зарядные устройства Ли Сян будет развивать самостоятельно: к 2025 году в Китае появится до 3000 подобных терминалов. От Li Mega ожидают батареи ёмкостью как минимум 100 киловатт-часов.