Эксперты отметили рост продажи автозапчастей в России

Продажи автозапчастей в России выросли в октябре на 159%, это более чем в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ покупаемых товаров данной категории вошли свечи зажигания, резинки для щеток, масляные и топливные фильтры. При этом средний чек на покупку автосервисного оборудования по России составил 1 950 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году, пишут РИА Новости.