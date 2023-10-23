Эксперты отметили рост продажи автозапчастей в России
Продажи автозапчастей в России выросли в октябре на 159%, это более чем в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ покупаемых товаров данной категории вошли свечи зажигания, резинки для щеток, масляные и топливные фильтры. При этом средний чек на покупку автосервисного оборудования по России составил 1 950 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году, пишут РИА Новости.
Отмечается, что также в 2,5 раза выросли продажи аксессуаров в салон автомобиля, в топе товаров - наборы защиты салона автомобиля, вакуумные присоски, уплотнительные материалы, стеклодомкраты и ароматизаторы. Продажи товаров из категории автохимия по России выросли на 125%.
В топ покупаемых товаров данной категории вошли очистители дроссельной заслонки, антифризы, пушечное сало, очистители тормозных дисков, промывки двигателя и стеклоомывающие незамерзающие жидкости. Сильнее всего интерес к этим категориям товаров увеличился у жителей Воронежа, Перми и Волгограда.