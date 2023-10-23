Появились фото обновленного рамного пикапа Changan Hunter

В открытой базе сертификационных органов КНР появились фотографии модернизированного Changan Lantop (знаком в России под именем Hunter Plus). Пикап глобально обновится: спереди модель станет похожа на семейство Uni, а ещё у покупателей появится возможность заказать гибридную версию. Как прежде, грузовичок предложат со стандартной (3,18 метра) или длинной (3,43 метра) колёсной базой.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Changan Hunter Plus продаётся в России всего четыре месяца, но в Китае исходная модель дебютировала в 2019 году, так что рестайлинг своевременный. Перемены по дизайну радикальные: теперь у грузовичка будет безрамочная решётка радиатора, фары искусно замаскированы, а ещё поменялись корпусы зеркал заднего вида.

Известно, что новинку предложат с трёхмоторной гибридной силовой установкой на основе бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёрки». Электродвигатели разместят спереди (95 сил) и сзади (177 сил), питать их будет литий-железо-фосфатная батарея. О трансмиссии информации нет: возможно, Changan откажется от механического полного привода и понижающей передачи.