ГИБДД не будет выписывать штрафы автомобилистам за нестандартные государственные регистрационные знаки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как указывает газета, данные изменения были внесены Росстандартом в ГОСТ.

Так, у автолюбителей появилась возможность прибегать к установке квадратных номеров как сзади, так спереди машины. Хотя ранее устанавливать квадратные номерные знаки позволялось только сзади.

В России с лета 2020 года штрафовали владельцев японских, американских и некоторых советских автомобилей за нарушение данного правила. Сумма штрафа составляла 500 рублей.

По словам зампреда комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации (РАФ) Петра Шляхина, снятие «ограничения прав и свобод граждан» — хорошая новость. Он отметил, что установка квадратных номеров ни на что не влияла с точки зрения безопасности. Собеседник отметил, что в других государствах такую возможность ввели уже некоторое время назад.