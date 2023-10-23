В России начали действовать новые правила для автомобилистов
ГИБДД не будет выписывать штрафы автомобилистам за нестандартные государственные регистрационные знаки. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как указывает газета, данные изменения были внесены Росстандартом в ГОСТ.
Так, у автолюбителей появилась возможность прибегать к установке квадратных номеров как сзади, так спереди машины. Хотя ранее устанавливать квадратные номерные знаки позволялось только сзади.
В России с лета 2020 года штрафовали владельцев японских, американских и некоторых советских автомобилей за нарушение данного правила. Сумма штрафа составляла 500 рублей.
По словам зампреда комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации (РАФ) Петра Шляхина, снятие «ограничения прав и свобод граждан» — хорошая новость. Он отметил, что установка квадратных номеров ни на что не влияла с точки зрения безопасности. Собеседник отметил, что в других государствах такую возможность ввели уже некоторое время назад.
Ранее управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк заявила, что у россиян, ошибочно уплативших госпошлину ГИБДД, есть возможность вернуть сбор. По словам эксперта, получить возврат можно за любые услуги, предоставляемые ГИБДД, однако с момента оплаты должно пройти не более трех лет. Как уточнила собеседница, подавать заявление на возврат денег необходимо именно туда, где должны были предоставить услугу.