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В России начали действовать новые правила для автомобилистов

ГИБДД не будет выписывать штрафы автомобилистам за нестандартные государственные регистрационные знаки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как указывает газета, данные изменения были внесены Росстандартом в ГОСТ.

Так, у автолюбителей появилась возможность прибегать к установке квадратных номеров как сзади, так спереди машины. Хотя ранее устанавливать квадратные номерные знаки позволялось только сзади.

В России с лета 2020 года штрафовали владельцев японских, американских и некоторых советских автомобилей за нарушение данного правила. Сумма штрафа составляла 500 рублей.

1 сентября вступят в силу новые штрафы для автомобилистов

По словам зампреда комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации (РАФ) Петра Шляхина, снятие «ограничения прав и свобод граждан» — хорошая новость. Он отметил, что установка квадратных номеров ни на что не влияла с точки зрения безопасности. Собеседник отметил, что в других государствах такую возможность ввели уже некоторое время назад.

Ранее управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк заявила, что у россиян, ошибочно уплативших госпошлину ГИБДД, есть возможность вернуть сбор. По словам эксперта, получить возврат можно за любые услуги, предоставляемые ГИБДД, однако с момента оплаты должно пройти не более трех лет. Как уточнила собеседница, подавать заявление на возврат денег необходимо именно туда, где должны были предоставить услугу.

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