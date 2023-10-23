«Итэлма» готова поставлять ABS всем российским автозаводам

Крупнейший российский производитель автомобильной электроники компания «Итэлма» уже поставляет антиблокировочную систему тормозов для всех моделей Lada, недавно он начал работу с Группой ГАЗ, а в настоящее время ведет переговоры и с другими предприятиями. Как выяснила «Российская газета», компания готова стать поставщиком электронных блоков для всех заводов на территории России, включая те, которые принадлежат зарубежным автопроизводителям.

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«Итэлма» выпускает антиблокировочную систему тормозов (ABS) с лета 2023 года, а к производству ESP — системы электронной стабилизации — она приступит в декабре. По словам генерального директора компании Алексея Воробьева, по состоянию на сегодняшний день «технологический процесс производства уже освоен на 100 процентов». «До конца этого года будут запущены мехобработка деталей гидроблока и производство электронных модулей, а в следующем мы начнем использовать российские крепежные и изоляционные материалы», — добавил он. На 2025 год «Итэлма» ставит цель добиться 100-процентной локализации всех деталей ESP.

Российский производитель автомобильной электроники уже предпринял шаги для сокращения импортозависимости. Компания массово внедрила российские резисторы в отечественные компоненты — поставщиком выступила фирма «Ресурс». В середине октября сообщалось, что до конца нынешнего года «Ресурс» поставит 10 миллионов резисторов, в ближнесрочной перспективе объемы могут вырасти в десять раз.