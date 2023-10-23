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Российская «Итэлма» готова поставлять ABS всем российским автозаводам

Крупнейший российский производитель автомобильной электроники компания «Итэлма» уже поставляет антиблокировочную систему тормозов для всех моделей Lada, недавно он начал работу с Группой ГАЗ, а в настоящее время ведет переговоры и с другими предприятиями. Как выяснила «Российская газета», компания готова стать поставщиком электронных блоков для всех заводов на территории России, включая те, которые принадлежат зарубежным автопроизводителям.

«Итэлма» готова поставлять ABS всем российским автозаводам
© Итэлма

«Итэлма» выпускает антиблокировочную систему тормозов (ABS) с лета 2023 года, а к производству ESP — системы электронной стабилизации — она приступит в декабре. По словам генерального директора компании Алексея Воробьева, по состоянию на сегодняшний день «технологический процесс производства уже освоен на 100 процентов». «До конца этого года будут запущены мехобработка деталей гидроблока и производство электронных модулей, а в следующем мы начнем использовать российские крепежные и изоляционные материалы», — добавил он. На 2025 год «Итэлма» ставит цель добиться 100-процентной локализации всех деталей ESP.

Российский производитель автомобильной электроники уже предпринял шаги для сокращения импортозависимости. Компания массово внедрила российские резисторы в отечественные компоненты — поставщиком выступила фирма «Ресурс». В середине октября сообщалось, что до конца нынешнего года «Ресурс» поставит 10 миллионов резисторов, в ближнесрочной перспективе объемы могут вырасти в десять раз.

Возвращаясь к ESP, первой систему электронной стабилизации получит Lada Vesta NG — она появится в оснащении модели в первой половине 2024 года. Мощности «Итэлмы» рассчитаны на выпуск до 1,2 миллиона блоков ABS и ESP, но на первом этапе компания будет производить 850 тысяч устройств в год.