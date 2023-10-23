Toyota представит на JMS 2023 концептуальный внедорожник для Луны

Токийский автосалон, переименованный в 2023 году в Japan Mobility Show, обещает стать самым масштабным в новейшей истории.

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Большинство японских производителей машин выставят на Japan Mobility Show свои стенды, не исключение Toyota, которая представит электрический Land Cruiser и новый пикап, который может стать реальным соперником для Ford Maverick. Несмотря на то что большинство представленных концептов рассматриваются для дорожного движения, одна из моделей разработана для космических условий.

Этот автомобиль, названный Toyota Space Mobility, оснащен рулевым управлением на всех колесах и четырьмя мотор-колесами. Он может преодолевать преграды до 50 см и склоны почти 25 градусов. Представители Toyota утверждают, что это не просто демонстрационная модель, так как она проходит ряд тестов. Исходя из результатов тестирования, все проблемы будут устранены, и этот прототип будет использован для разработки транспортного средства для Луны. Кстати, у него уже есть имя - Toyota Lunar Cruiser.

Toyota Space Mobility разработан для экстремальных условий и имеет небольшие размеры, акцентируя внимание не на комфорте, а на маневренности и проходимости без дорог. Его длина составляет 3460 мм, ширина - 2157 мм, а высота - 1865 мм. Этот концепт, напоминающий багги, имеет открытую кабину и крупные шины, сообщает Центральная Служба Новостей.