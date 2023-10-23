Hyundai будет закупать аккумуляторы Samsung для электромобилей

Компания Samsung SDI объявила о планах поставлять Hyundai Motor аккумуляторы для электромобилей в течение семи лет, начиная с 2026 года, что станет первым соглашением о поставках аккумуляторов между этими двумя компаниями.

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«Эта новая сделка отмечает историческое партнерство между Samsung и Hyundai Motor Group в области аккумуляторов для электромобилей», — гласит пресс-релиз Samsung SDI.

Компания, являющаяся поставщиком аккумуляторов для General Motors Co, Stellantis и BMW, сообщила, что начиная с 2026 года будет поставлять призматические батареи, произведенные на своем заводе в Венгрии, для электромобилей Hyundai Motor, предназначенных для европейского рынка, и этот процесс будет продолжаться до 2032 года.