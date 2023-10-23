Эксперт перечислил способы сэкономить на зимних шинах

«Накачивать шины необходимо также до давления, установленного именно в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обратите внимание, что иногда давление для летних и зимних шин отличается. Зимние шипованные шины необходимо обкатывать в течение первых не менее чем 500 км использования: следует избегать резкости при разгоне и торможении. Плавное торможение увеличит долговечность шипов: шипы прочно и надежно закрепятся в шинах и не будут выпадать», — продолжил он.