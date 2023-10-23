На еще одной платной дороге появятся камеры контроля скорости

На данный момент М-12 остается единственной автомагистралью в России, где на протяжении более 400 километров не установлено ни одного комплекса автоматической фиксации нарушений.

В настоящее время участок Москва–Арзамас протяженностью 415 километров уже работает на платной основе, и ожидается, что до конца текущего года дорога будет открыта для движения до Казани.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что установка камер на этой трассе зависит от поведения водителей и соблюдения ПДД. Если водители начнут «безобразничать» и количество ДТП, включая смертельные случаи, начнет расти, то установка камер станет необходимостью.

Он также не исключил увеличения на трассе скоростного лимита со 110 до 130 км/ч, но конкретные сроки пока не назвал. Для этого потребуется решить несколько юридических вопросов, включая повышение категории данной автодороги. Петушенко сравнил ситуацию с трассой М-11, где летом разрешено разгоняться до 130 км/ч, а зимой устанавливается ограничение в 110 км/ч.