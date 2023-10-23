Новая Lada Vesta замечена на тестах в Китае

В улицах Китая был замечен тестовый прототип универсала Lada Vesta NG. Об этом сообщает портал Авто Mail.ru.

Автомобиль покрыт камуфляжем в основном сзади, спереди его замаскировали точечно.

Согласно предварительным данным, в Китае, вероятно, тестируют Vesta NG с обновленными компонентами.

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Как стало ранее известно, машина будет оснащена бесступенчатой трансмиссией (вариатором) производства КНР. Кроме того, ей могут дать 6-ступенчатую механическую коробку передач (МКПП).

В настоящее время минимальная стоимость Lada Vesta составляет 1 239 900 рублей.

Ранее Министерством промышленности и торговли (Минпромторг) был составлен список авто, на которых рекомендуется ездить госслужащим. В список попали Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайская Haval.

Среди моделей Lada чиновникам рекомендовано выбирать Vesta, Granta и Niva (Travel и Legend).