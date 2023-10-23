Энтузиасты построили 700-сильную Lada Vesta с мотором от Toyota

На автомобиль был установлен доработанный двигатель 5S GTE от компании Toyota. В салоне установлена цифровая приборная панель от компании Ferrum. Панель показывает в режиме реального времени характеристики двигателя и других систем. Также у автомобиля заменили руль и рычаг коробки передач.