Энтузиасты построили 700-сильную Lada Vesta с мотором от Toyota

Энтузиасты построили Lada Vesta мощностью 700 лошадиных сил с мотором от Toyota
Российские энтузиасты построили автомобиль Lada Vesta мощностью 700 лошадиных сил. Соответствующие видео опубликовал паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети VK.
На автомобиль был установлен доработанный двигатель 5S GTE от компании Toyota. В салоне установлена цифровая приборная панель от компании Ferrum. Панель показывает в режиме реального времени характеристики двигателя и других систем. Также у автомобиля заменили руль и рычаг коробки передач.
Благодаря доработкам Lada Vesta способна разгоняться до 100 км/ч на первой передаче и до 140 км/ч — на второй передаче. Дополнительно на автомобиль была установлена светодиодная оптика, заменена решетка радиатора. Появились легкосплавные диски и низкопрофильная резина, а по периметру кузова установлен пластиковый обвес.