Nissan Qashqai для Австралии получит трансмиссию e-Power

Nissan Australia анонсировал открытие предварительных заказов для Qashqai Ti e-Power 2 ноября текущего года. До этого все версии Nissan Qashqai были с 1,3-литровым мотором на 147 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Но в 2024 году, хотя этот двигатель и останется основным, версию Qashqai Ti предложат с гибридной коробкой передач. Эта модель будет стоить на 4 560 австралийских долларов (примерно 276 тысяч рублей по актуальному курсу) дороже базовой версии, исходя из начальной цены в 51 590 австралийских долларов (около 3,13 млн рублей по текущему курсу).

© Nissan

Гибридный вариант e-Power имеет 1,5-литровый бензиновый мотор на 156 л.с., а также электрогенератор, инвертор и электромотор на 188 л.с. Особенность этого двигателя – возможность регулирования степени сжатия для оптимизации производительности и экономичности, технология, впервые представленная Infiniti в 2018 году.

Отдельное внимание стоит уделить режиму e-Pedal Step в Nissan Qashqai Ti e-Power. Он активируется кнопкой и позволяет использовать рекуперативное торможение с силой до 0,2g, сообщает Центральная Служба Новостей.