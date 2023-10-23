Назван срок появления КамАЗа с водородной силовой установкой

В ходе прошедшего в столице форума МАНФ-2023 стали известны планы КАМАЗа по развитию электрической и водородной программ. В частности, источник сообщает, что появление экспериментальной водородной машины намечено на 2025 год.

Также стало известно, что магистральный тягач КАМАЗ-54907 сразу проектируется в дизельном, электрическом и водородном исполнении, перспективный Чистогор будет как электрическим, так и водородным, а в семействе легких и среднетоннажных грузовиков Компас предполагается чисто электрическая версия.

Поколение К6 будет состоять из довольно широкой гаммы машин