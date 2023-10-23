Лукашенко сообщил о запуске еще одной китайской марки в Белоруссии

Белорусские автопроизводители наладили и успешно освоили выпуск автомобилей китайских марок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Речь идет о марке Hongqi, выпуском которой занимается предприятие «Юнисон» совместно с китайской компанией «ФАВ Груп» на заводе в Минской области. Отмечается, что в сентябре на предприятие поступили первые 36 машинокомплектов, до конца текущего года планируется собрать порядка одной тысячи экземпляров.

«В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить», — пообещал белорусский лидер в ходе совещания по вопросам планирования и реализации проектов стратегического характера.

Лукашенко напомнил, что белорусский завод «БелДжи», запущенный в ноябре 2017 года, занимается производством китайских автомобилей Geely. Причем за это время специалисты предприятия научились локализовать отдельные комплектующие. В настоящее время объемы производства существенно выросли, подчеркнул белорусский президент.