В России сертифицируют «китайский Хаммер»

Внедорожник Dongfeng M-Hero, похожий на тактический вездеход армии США HMMWV, готовят к выходу на российский рынок. Об этом сообщает Quto.

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По его данным, автомобиль в настоящее время проходит процедуру сертификации, необходимую для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право запустить официальные продажи автомобиля.

Mengshi M-Hero приводят в движение четыре электромотора на колесах. Их суммарная мощность — 800 кВт, или 1088 л.с. Максимальный крутящий момент — 1400 Нм.