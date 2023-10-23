Опрошенные «Газетой.ру» эксперты допустили, что введенные США санкции помешают выпуску нового кроссовера Lada X-Cross 5. По версии экспертов, санкции могут сорвать сотрудничество китайской компании FAW с АвтоВАЗом.

Летом 2023 года в АвтоВАЗе объявили о перезапуске производства машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге в партнерстве с китайским производителем FAW.

Первым результатом партнерства стал кроссовер Lada Х-Cross 5 с турбированным двигателем на 160 лошадиных сил и семиступенчатой АКПП. Авто получило интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы и другие) и панорамную крышу.

Автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов рассказал «Газете.ру», что договоренности АвтоВАЗа и FAW были заключены, когда ситуация была другой, но через несколько месяцев АвтоВАЗ попал под санкции. По мнению Цыганова, это «не могло не сыграть значительную роль в отношениях с китайскими партнерами».

По его словам, китайские автопроизводители сейчас делятся на сотрудничающих с РФ, несмотря на санкции, и на опасающихся санкций. Первых — «абсолютное меньшинство», уверен Цыганов.

«Шансов, что Lada X-Cross 5 выйдет на российский рынок — менее 50 процентов», — заявил он.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев добавил, что FAW — один из крупнейших китайских автоконцернов, к сфере интересов которого относится вся Юго-Восточная Азия, в том числе Малайзия, Индонезия и другие страны, где сильно влияние США.