Спрос на китайские автомобили в России с 2021 года вырос на 336%

Аналитики онлайн-школы в сфере маркетинга MAED (входит в Ultimate Education) выяснили, что спрос на китайские автомобили вырос в России более чем в три раза по сравнению с данными 2021 года.

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Наибольший прогресс интереса со стороны россиян замечен в отношении автомобилей марки JAC - на 165%. Спрос на автомобили марки Geely и Chery вырос на 124% и 70% соответственно, сообщает Lenta.ru.

В целом интерес наших граждан к машинам из КНР вырос с конца 2021 года на 336%, при этом общий спрос на машины в стране, согласно материалам исследования, за этот же период снизился на 11%.

При этом интерес к продукции западного автопрома снизился: к Mercedes-Benz - на 15%, BMW на 8%, Skoda - на 29%.

Ранее стало известно, что в 2023 году число дилерских центров китайских брендов достигло почти 2 тысяч. К концу 2023 года их может стать еще на 300 больше. Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети.

В 2023 году Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей. С января по март местные производители отгрузили за рубеж 1,07 миллиона машин. Россия занимает первое место среди импортеров автомобилей из Китая с долей 16,8%. Второе место занимает Великобритания (7,7%), третье - Испания (5,2%).