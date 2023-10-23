Многодетных родителей предложили освободить от транспортного налога

В Госдуме предложили освободить от транспортного налога многодетных. Как сообщает ТАСС, соответствующую инициативу выдвинула группа депутатов от партии ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Законопроект предлагает избавить от налога владельцев легковых автомобилей мощностью до 150 л.с., которые воспитывают трех и более детей, а также единственного родителя одного или нескольких несовершеннолетних. Соответствующие изменения потребуется ввести в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас в каждом регионе России устанавливаются собственные нормы по освобождению от транспортного налога. В ЛДПР считают, что льготу для многодетных родителей и родителей-одиночек необходимо сделать на федеральном уровне. Авторы законопроекта подчеркнули, что принятие законопроекта улучшит благосостояние таких семей.