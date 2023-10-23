Составлен топ-5 лучших авто на вторичном рынке РФ за 100 000 рублей

Составлен топ-5 лучших автомобилей на вторичном рынке РФ за 100 000 рублей
Сейчас новые автомобили стоят достаточно дорого, за хороший автомобиль с пробегом также нужно выложить немалую сумму. Однако вторичный рынок предлагает широкий выбор вариантов. Если у вас совсем мало средств, а передвигаться на личном автомобиле хочется, то даже при наличии 100 000 рублей можно купить автомобиль. Редакция «Южного автомобиля» составила рейтинг лучших автомобилей на вторичном рынке РФ за 100 000 рублей.
ВАЗ-2107
Первое место в рейтинге лучших автомобилей за 100 000 рублей занял седан ВАЗ-2107. Это крепкий и неприхотливый автомобиль, который можно отремонтировать своими руками ил же в любом гаражном сервисе. Под капотом установлен проверенный временем четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 74 лошадиные силы. За 100 000 рублей можно приобрести машину, выпущенную в начале 2000-х годов или раньше с пробегом 200-300 тысяч километров. Однако можно найти вариант «из под дедушки», который хорошо заботился об автомобиле.
ГАЗ-3110 «Волга»
В советское время автомобили «Волга» считались престижными, сейчас даже поговаривают о возрождении легендарного бренда. Однако сейчас при наличии бюджета 100 000 рублей можно купить ГАЗ-3110 «Волга», выпущенную в конце 90-х годов. Это также крепкий автомобиль, но встречаются экземпляры в очень плачевном состоянии. Также из минусов можно считать высокий расход топлива. Под капотом установлен бензиновый двигатель рабочим объемом 2,5 литра, который выдает мощность 90 лошадиных сил. Просторный салон и вместительный багажник можно считать еще одним преимуществом автомобиля «Волга».
Audi 80
В начале 90-х годов автомобиль Audi 80 был желанным для многих. За 100 000 рублей можно подыскать машину в кузове B3/B4 выпуска конца 80-х или начала 90-х годов. Однако состояние многих экземпляров оставляет желать лучшего. На рынке представлено множество вариантов и комплектаций с различными двигателями, но лучше обратить внимание на машину с двухлитровым двигателем и механической коробкой передач. Пробеги у машин будут неоднократно скручены, а у живых экземпляров на одометре может значиться цифра в 400 000 километров и более.
АЗЛК-2141 «Москвич»
Для своего времени сорок первый «Москвич» был одним из самых технически продвинутых советских автомобилей. Его любили за современный дизайн, просторный салон и хороший отопитель. Конечно, двигателя рабочим объемом 1,6 литра мощностью 76 лошадиных сил не хватало для динамичной езды, но автомобиль в целом неплохой, если вы очень ограничены в бюджете. Имея на руках 100 000 рублей можно найти экземпляры 92-93 года выпуска и даже с пробегом до 100 000 километров.
Daewoo Matiz
Корейская микролитражка Daewoo Matiz долгое время выпускалась в Узбекистане и поставлялась на российский рынок. Сейчас таких машин с пробегом в свободной продаже достаточно много. Под капотом установлен двигатель рабочим объемом 0,8 литра мощностью 52 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач. За 100 000 рублей можно прикупить машину 2004-2005 года выпуска с пробегом более 150 000 рублей.