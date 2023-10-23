Составлен топ-5 лучших авто на вторичном рынке РФ за 100 000 рублей

Сейчас новые автомобили стоят достаточно дорого, за хороший автомобиль с пробегом также нужно выложить немалую сумму. Однако вторичный рынок предлагает широкий выбор вариантов. Если у вас совсем мало средств, а передвигаться на личном автомобиле хочется, то даже при наличии 100 000 рублей можно купить автомобиль. Редакция «Южного автомобиля» составила рейтинг лучших автомобилей на вторичном рынке РФ за 100 000 рублей.

© Всеволод Тарасевич / РИА Новости

ВАЗ-2107

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Первое место в рейтинге лучших автомобилей за 100 000 рублей занял седан ВАЗ-2107. Это крепкий и неприхотливый автомобиль, который можно отремонтировать своими руками ил же в любом гаражном сервисе. Под капотом установлен проверенный временем четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 74 лошадиные силы. За 100 000 рублей можно приобрести машину, выпущенную в начале 2000-х годов или раньше с пробегом 200-300 тысяч километров. Однако можно найти вариант «из под дедушки», который хорошо заботился об автомобиле.

ГАЗ-3110 «Волга»

Южный автомобиль

В советское время автомобили «Волга» считались престижными, сейчас даже поговаривают о возрождении легендарного бренда. Однако сейчас при наличии бюджета 100 000 рублей можно купить ГАЗ-3110 «Волга», выпущенную в конце 90-х годов. Это также крепкий автомобиль, но встречаются экземпляры в очень плачевном состоянии. Также из минусов можно считать высокий расход топлива. Под капотом установлен бензиновый двигатель рабочим объемом 2,5 литра, который выдает мощность 90 лошадиных сил. Просторный салон и вместительный багажник можно считать еще одним преимуществом автомобиля «Волга».

Audi 80

Южный автомобиль

В начале 90-х годов автомобиль Audi 80 был желанным для многих. За 100 000 рублей можно подыскать машину в кузове B3/B4 выпуска конца 80-х или начала 90-х годов. Однако состояние многих экземпляров оставляет желать лучшего. На рынке представлено множество вариантов и комплектаций с различными двигателями, но лучше обратить внимание на машину с двухлитровым двигателем и механической коробкой передач. Пробеги у машин будут неоднократно скручены, а у живых экземпляров на одометре может значиться цифра в 400 000 километров и более.

АЗЛК-2141 «Москвич»

Южный автомобиль

Для своего времени сорок первый «Москвич» был одним из самых технически продвинутых советских автомобилей. Его любили за современный дизайн, просторный салон и хороший отопитель. Конечно, двигателя рабочим объемом 1,6 литра мощностью 76 лошадиных сил не хватало для динамичной езды, но автомобиль в целом неплохой, если вы очень ограничены в бюджете. Имея на руках 100 000 рублей можно найти экземпляры 92-93 года выпуска и даже с пробегом до 100 000 километров.

Daewoo Matiz

Южный автомобиль