Названа цена изготовления квадратных автомобильных номеров

В Москве автомобилистам изготовление квадратного госномера обойдется в одну тысячу рублей, рассказал NEWS.ru автоэксперт Константин Лигачев. По его словам, раньше они изготовлялись поштучно, поскольку до сегодняшнего дня автовладельцам грозил штраф за установку такого регистрационного знака спереди.

Цена на изготовление квадратных номеров на автомобиль в столице составляет 1000 рублей. Владельцам праворульных японских автомобилей, американских, а также микроавтобусов приходилось пользоваться двумя комплектами номеров. Теперь же, полагаю, власти обратили внимание на проблему и решили изменить нормативную документацию, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Росстандарт внес поправки в ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», позволяющие устанавливать квадратные госномера на переднюю часть автомобиля. Изменения вступили в силу с 18 октября. Госавтоинспекция уже направила разъяснения в региональные управления.