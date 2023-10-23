Автоэксперты назвали лучшие машины с пробегом до 1,5 млн рублей

На фоне непрекращающегося роста цен на автомобили в России, даже на вторичном рынке, появляется возможность приобрести качественный кроссовер возрастом 5-6 лет с пробегом около 100 тысяч километров по довольно доступной цене, сообщает журнал «За рулем».

Эксперты подготовили список интересных вариантов кроссоверов в указанном бюджете, которые способны удовлетворить даже более требовательных автолюбителей.

Вот некоторые из них: