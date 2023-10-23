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Автоэксперты назвали 10 машин до 1,5 млн рублей на «вторичке», которые можно купить

На фоне непрекращающегося роста цен на автомобили в России, даже на вторичном рынке, появляется возможность приобрести качественный кроссовер возрастом 5-6 лет с пробегом около 100 тысяч километров по довольно доступной цене, сообщает журнал «За рулем».

Автоэксперты назвали лучшие машины с пробегом до 1,5 млн рублей
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Эксперты подготовили список интересных вариантов кроссоверов в указанном бюджете, которые способны удовлетворить даже более требовательных автолюбителей.

Вот некоторые из них:

Наконец, стоит обратить внимание на кроссоверы от китайских производителей, такие как Chery Tiggo 2, Zotye T600 и Changan CS35. Эти автомобили имеют схожие характеристики и оснащение в своем классе, хотя могут иметь более доступные цены благодаря использованию более дешевых материалов в салоне и переднему приводу.