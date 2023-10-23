Автоэксперты назвали лучшие машины с пробегом до 1,5 млн рублей

Автоэксперты назвали 10 машин до 1,5 млн рублей на «вторичке», которые можно купить
На фоне непрекращающегося роста цен на автомобили в России, даже на вторичном рынке, появляется возможность приобрести качественный кроссовер возрастом 5-6 лет с пробегом около 100 тысяч километров по довольно доступной цене, сообщает журнал «За рулем».
Эксперты подготовили список интересных вариантов кроссоверов в указанном бюджете, которые способны удовлетворить даже более требовательных автолюбителей.
Вот некоторые из них:
- Lifan X60 с пробегом от 50 до 100 тысяч километров (0,8-1,2 миллиона рублей);
- Renault Duster (от 1 миллиона рублей);
- Nissan Terrano (1,1-1,2 миллиона рублей);
- Renault Kaptur (1,1-1,2 миллиона рублей);
- Ford EcoSport (1,1-1,5 миллиона рублей);
- Hyundai Creta (1,3-2+ миллиона рублей);
- Nissan Qashqai (от 1,3 миллиона рублей).
Наконец, стоит обратить внимание на кроссоверы от китайских производителей, такие как Chery Tiggo 2, Zotye T600 и Changan CS35. Эти автомобили имеют схожие характеристики и оснащение в своем классе, хотя могут иметь более доступные цены благодаря использованию более дешевых материалов в салоне и переднему приводу.