Портал «Автоновости дня» составил рейтинг самых доступных новых отечественных автомобилей в России. Речь идет о диапазоне от 700 тыс. до 1,3 млн рублей.

Наиболее бюджетной новой машиной в России является LADA Granta. Недавно цена на нее поднялась до 699 900 рублей. Это стоимость базового исполнения с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и «механикой».

Далее идет LADA Niva Legend. Цены на нее начинаются от 829 900 рублей. За такую стоимость можно приобрести трехдверную версию с 1,7-литровым 83-сильным мотором, пятиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.

Также в список попала LADA Granta Sport Drive Active в кузове лифтбек с 90-сильным мотором объемом 1,6 литра и пятиступенчатой механической трансмиссией. Автомобиль можно приобрести минимум за 980 900 рублей.

В рейтинге оказался и отечественный внедорожник LADA Niva Travel. Речь идет о модели с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 «лошадей» и пятиступенчатой механической трансмиссией. Машина оценивается в 1 092 900 рублей и более.

Рейтинг замыкает новая LADA Vesta NG, которая начала продаваться летом. Цены на рестайлинговую модель в кузове седан стартуют от 1 239 900 рублей. За подобную стоимость можно приобрести базовую комплектацию с 1,6-литровым 90-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой».