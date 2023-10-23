Geely предлагает россиянам скидки при оплате покупки наличными

Российские автолюбители могут воспользоваться специальными предложениями для покупки паркетников китайской марки Geely. Российские автодилеры Geely продают паркетники Tugella и Monjaro по сниженной стоимости в 100 тысяч руб. Акция актуальна во временной промежуток с 21 по 31 октября и распространяется исключительно при оплате выбранного автомобиля за наличный расчет.

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Компания Geely назвала эту акцию спецпредложением, благодаря которому клиенты бренда могут снизить стоимость автомашин на сто тысяч рублей. Но это предложение нельзя совместить с другими предложениями компании. Это оформление машины в кредит или участие в программе Трейд-ин при сдаче прежнего автомобиля на новый кроссовер. Выгоду можно получить только при выборе моделей Geely Tugella или Monjaro за наличку.

Иномарку Tugella по сниженной цене можно купить в диапазоне от 3 млн 844 тысяч 990 рублей до 4 млн 274 тысяч 990 руб. Автомобиль Monjaro доступен от 4 млн 674 тысяч 990 рублей до 4 млн 974 тысяч 990 руб.