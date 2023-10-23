Geely предлагает россиянам скидки при оплате покупки наличными

Geely предлагает россиянам скидки при покупке кроссоверов Tugella и Monjaro при оплате наличными
Российские автолюбители могут воспользоваться специальными предложениями для покупки паркетников китайской марки Geely. Российские автодилеры Geely продают паркетники Tugella и Monjaro по сниженной стоимости в 100 тысяч руб. Акция актуальна во временной промежуток с 21 по 31 октября и распространяется исключительно при оплате выбранного автомобиля за наличный расчет.
Компания Geely назвала эту акцию спецпредложением, благодаря которому клиенты бренда могут снизить стоимость автомашин на сто тысяч рублей. Но это предложение нельзя совместить с другими предложениями компании. Это оформление машины в кредит или участие в программе Трейд-ин при сдаче прежнего автомобиля на новый кроссовер. Выгоду можно получить только при выборе моделей Geely Tugella или Monjaro за наличку.
Иномарку Tugella по сниженной цене можно купить в диапазоне от 3 млн 844 тысяч 990 рублей до 4 млн 274 тысяч 990 руб. Автомобиль Monjaro доступен от 4 млн 674 тысяч 990 рублей до 4 млн 974 тысяч 990 руб.