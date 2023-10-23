Отходы стекла начнут использовать при нанесении дорожной разметки
Отходы стекла могут начать использовать при нанесении дорожной разметки. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО), покрыть специальной краской с микростеклошариками (МСШ) из стеклобоя могут до трети российских дорог — это почти 600 тысяч километров.
Для изготовления МСШ используется стекломасса. Также применяются отходы стекла. Они являются компонентом специализированных красок для светоотражающих дорожных разметок. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что благодаря шарикам в таком покрытии свет от фар отражается от разметки ночью, обеспечивая ее видимость без мощного уличного освещения.
Напомним, что ранее стало известно о планах начать производство оборудования для дорожной разметки в России. «Тверская механическая компания» смогла импортозаместить поршневые насосы, которые необходимы для дорожных работ. На проект производства будет выделена государственная финансовая поддержка по программе «Импортозамещение».