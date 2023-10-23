Новый Audi A4 ожидается лишь к концу 2025 года

«Углеводородный» преемник у нынешней четвёрки тоже будет, но он получит индекс А5.

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Весной 2021 года инсайдеры сообщали, что новое поколение Audi A4 ожидается в 2023 году. 2023-й подходит концу, а новой «четвёрки» всё нет и, как сообщает британский журнал Autocar, в ближайшее время она не появится. Дело в том, что в Audi решили по-новому разделить электрические и «угдеводородные» модели: при смене поколений электрические получат чётные индексы, «угдеводородные» — нечётные. Таким образом прямым преемником нынешнего Audi A4 будет новый А5, а индекс А4 отойдёт полностью электрической версии модели, которой прежде в гамме не было.

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Новый Audi A5, очевидно, дебютирует раньше нового Audi A4 — быть может, уже в ближайшие месяцы или даже недели, он сохранит платформу MLB Evo нынешней «четвёрки» и получит долгожданные гибридные силовые установки, изменения в дизайне относительно аткуальной «четвёрки» будут эволюционными.

Актуальное семейство Audi A4

В свою очередь, новый электрический Audi A4, по свежим данным британских коллег, выйдет на рынок лишь в конце 2025 года, но его премьера наверняка состоится сильно заранее — скорее всего, в 2024 году. В основу электрической «четвёрки» ляжет новая модульная платформа PPE (Premium Platform Electric), разработка которой затянулась примерно на год-полтора из-за кризиса в цифровом подразделении Cariad концерна VW, это подразделение разрабатывает интегрированную операционную систему нового поколения для всех марок концерна.

Приставка e-tron у электрической «четвёрки» если и будет, то на уровне шильдиков, указывающих на тип силовой установки, то есть это будет аналог надписей TDI и TFSI на «углеводородных» машинах, а не часть имени модели. По сравнению с новым Audi A5 «четвёрка» будет ниже и получит более короткие свесы, кузова седан и универсал сохранятся, интерьер будет примерно такой же, как у представленного в сентябре прототипа среднеразмерного кроссовера Audi Q6 e-tron, серийная версия которого, видимо, будет называться уже просто Audi Q6.

Двухмоторная силовая установка полноприводной топ-версии новой «четвёрки» (S4) будет выдавать свыше 500 л.с., младшие версии будут довольствоваться единственным электромотором на задней оси. Наиболее дальнобойная версия с батареей ёмкостью около 100 кВт·ч сможет проехать на одной зарядке более 600 км.