Руководители таксопарков назвали препятствия к массовому переходу на электромобили

Широкому использованию электромобилей в такси мешают проблемы с количеством зарядных станций, дороговизна электрических машин и проблемы с их обслуживанием. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные опроса руководителей более 110 таксопарков.

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Главной проблемой перехода на бизнес-модель «Электромобили в такси» более 43% респондентов назвали недостаточно развитую сеть зарядных станций. Высокую стоимость самих электромобилей упомянули 18% опрошенных, 14,4% — проблемы с сервисом машин такого типа, включая недостаток СТО и квалифицированных специалистов.