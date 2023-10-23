На рынке появилась модель Porsche 911 GT3 RS от Lego

Компания Lego выпустила модель Porsche 911 GT3 RS. В общей сложности в наборе насчитывается 2704 деталей, сообщает Авто Mail.ru.

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Создатели выбрали для машины цвет Lava Orange. Примечательно, что он является фирменным для производителя конструкторов.

В собранном виде длина модели составляет 57 см, ширина — 25 см, а высота 17 см.

Модели дали крупную решетку радиатора и воздухозаборники (они представлены спереди). Ее салон восхищает дизайном — в нем установлены гоночные сиденья. Кроме того, в бардачке спрятан серийный номер, чтобы хозяин модели чувствовал себя особенным.

Стоимость Porsche 911 GT3 RS с пластиковым корпусом составит 299 долларов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что датский производитель игрушек Lego решил продолжить выпускать элементы конструкторов, изготовленные с использованием нефти, хотя ранее намеревался перестать это делать.