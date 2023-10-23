На рынке появилась модель Porsche 911 GT3 RS от Lego
Компания Lego выпустила модель Porsche 911 GT3 RS. В общей сложности в наборе насчитывается 2704 деталей, сообщает Авто Mail.ru.
Создатели выбрали для машины цвет Lava Orange. Примечательно, что он является фирменным для производителя конструкторов.
В собранном виде длина модели составляет 57 см, ширина — 25 см, а высота 17 см.
Модели дали крупную решетку радиатора и воздухозаборники (они представлены спереди). Ее салон восхищает дизайном — в нем установлены гоночные сиденья. Кроме того, в бардачке спрятан серийный номер, чтобы хозяин модели чувствовал себя особенным.
Стоимость Porsche 911 GT3 RS с пластиковым корпусом составит 299 долларов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что датский производитель игрушек Lego решил продолжить выпускать элементы конструкторов, изготовленные с использованием нефти, хотя ранее намеревался перестать это делать.
До этого Lego проинформировала о завершении испытаний элементов, которые сделаны из переработанных пластиковых бутылок, а не основанного на нефти АБС-пластика. Напомним, что он используется при производстве около 80% деталей конструкторов Lego.