Названы лучшие новые автомобили с механической коробкой передач

Эксперты портала HotCars назвали лучшие модели новых автомобилей, которые до сих пор выпускаются с механической коробкой передач. Среди них есть как дорогие спортивные авто, так и вполне доступные варианты.

Первое место занял Porsche 911 2023 года выпуска. В комплектациях Carrera T, Carrera S, Targa, GTS, GT3 и Sport Classic он доступен с «механикой» и двигателем мощностью в 397 л.с. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 11,98 млн рублей.

На втором месте оказался еще один Porsche — 718 Cayman/Boxster 2023 года выпуска. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым двигателем на 300 л.с., которая работает в паре с механической коробкой передач. Стоимость стартует от 6,55 млн рублей.