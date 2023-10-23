Новый суперсклад парализовал работу бренда Jaguar Land Rover

Британский автопроизводитель столкнулся с новыми трудностями в поставках запчастей из-за открытия суперсклада.

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В мастерских JLR наблюдается массовый дефицит запасных частей, из-за чего тысячи автомобилей просто застряли в ожидании ремонта, пишет SPEEDME.RU. Компания пытается справиться с нехваткой деталей, предлагая клиентам подменные авто, но и они заканчиваются. Некоторым клиентам автомобили уже не отдают более чем четыре месяца.

По словам директора по работе с клиентами JLR в Великобритании Эндрю Уоллискрофта, который общался с представителями дилерских центров на саммите сети в начале этого месяца, основными моделями, пострадавшими от дефицита запасных частей, стали Range Rover Velar и Land Rover Discovery.

Эта проблема вызвана новой стратегией распределения и сменой поставщиков, в частности - внедрением новейшего завода компании по производству запасных частей, Mercia Park, который стал результатом объединения 18 складов на площади в 93 тысячи квадратных метров.