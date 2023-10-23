В Сочи предложили обязать автотуристов платить курортный сбор

Власти Сочи выступили с инициативой оптимизировать городской трафик и начать взимать курортный сбор с приезжих автомобилистов. Также планируется улучшить эвакуацию автомобилей, говорится в сообщении на сайте Законодательного собрания Краснодарского края.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский выступил с инициативой о создании рабочей группы, которая займется рассмотрением вопросов по оптимизации автомобильного трафика в пиковые сезонные нагрузки, отметили в пресс-службе.

«Проблема транспортной доступности актуальна не только для Сочи, но и других крупных и курортных городов Краснодарского края. (...) В настоящее время разрабатывается постановление Законодательного Собрания Краснодарского края, которое будет регулировать отдельные отношения в сфере организации дорожного движения на территории региона», - отмечается в заявлении.

В Заксобрании пояснили, что участниками рабочей группы рассматривается несколько способов решения проблемы, в том числе «целесообразность ведения ограничений на всех дорогах при въезде в город», а также «введение курортного сбора за пользование личным транспортом на территории Сочи со всех иногородних».

Еще в 2021 году на совещании Сочинского делового клуба были озвучены данные о том, что Сочи стал лидером по количеству машин в России, обойдя по этому показателю Москву и Санкт-Петербург. Только во время зимнего сезона в тот год через пост Магри в город въехало свыше 67 тысяч машин, а через пост Псоу порядка 34 тысяч автомобилей. При этом пропускная способность дорожной полосы на курорте в сутки составляет 1400 машин. В Адлерском районе в сезон количество автомобилей проезжающих по двум полосам в день превышает 12 тысяч.