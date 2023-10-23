В Госдуму внесен законопроект об аресте и крупных штрафах для самокатчиков-нарушителей

В Госдуму внесен законопроект о мерах в отношении водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) - в том числе им может грозить арест на срок от 10 до 15 суток за повторное превышение скорости.

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Изменения предложили депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым.

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В КоАП предложены следующие нормы:

- за использование электросамоката или другого СИМ с нечитаемым, незарегистрированным или подложным госзнаком штраф составит от 500 до 5000 рублей,- за движение далее крайнего правого ряда дороги - 1000 рублей,- за движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам и в зонах, где движение СИМ запрещено, - 2000 рублей,- за пересечение проезжей части в нарушение ПДД - 800 рублей,- за езду на самокате с пассажиром - 5000 рублей,- за отказ пропускать пешехода - от 1500 до 2500 рублей,- за проезд на красный сигнал светофора - 1000 рублей, в случае повтора - до 5000 рублей.

Отдельные меры предложены за превышение скорости:

- на 10-20 км/ч - 500 рублей,- на 20-40 км/ч - от 1000 до 2000 рублей,- 40 км/ч водителя - от 2000 до 3000 рублей.

Штраф за рецидив составит 5000 рублей, также возможен арест на срок от 10 до 15 суток.

Арест, согласно поправкам, будет применяться и к пьяным водителям самокатов в случае повторного нарушения (а за первое штраф составит 5000 рублей).

Прописываются также санкции за причинение вреда здоровью потерпевшего легкой и средней тяжести - от 2000 до 5000 рублей.

Еще один внесенный законопроект посвящен регистрации СИМ - эта процедура предполагается онлайн с помощью Портала государственных и муниципальных услуг, без предоставления СИМ в подразделения МВД. Порядок регистрации предполагается установить отдельным постановлением правительства РФ.