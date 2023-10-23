В Госдуму внесен законопроект об аресте и крупных штрафах для самокатчиков-нарушителей
В Госдуму внесен законопроект о мерах в отношении водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) - в том числе им может грозить арест на срок от 10 до 15 суток за повторное превышение скорости.
Изменения предложили депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым.
В КоАП предложены следующие нормы:
- за использование электросамоката или другого СИМ с нечитаемым, незарегистрированным или подложным госзнаком штраф составит от 500 до 5000 рублей,- за движение далее крайнего правого ряда дороги - 1000 рублей,- за движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам и в зонах, где движение СИМ запрещено, - 2000 рублей,- за пересечение проезжей части в нарушение ПДД - 800 рублей,- за езду на самокате с пассажиром - 5000 рублей,- за отказ пропускать пешехода - от 1500 до 2500 рублей,- за проезд на красный сигнал светофора - 1000 рублей, в случае повтора - до 5000 рублей.
Отдельные меры предложены за превышение скорости:
- на 10-20 км/ч - 500 рублей,- на 20-40 км/ч - от 1000 до 2000 рублей,- 40 км/ч водителя - от 2000 до 3000 рублей.
Штраф за рецидив составит 5000 рублей, также возможен арест на срок от 10 до 15 суток.
Арест, согласно поправкам, будет применяться и к пьяным водителям самокатов в случае повторного нарушения (а за первое штраф составит 5000 рублей).
Прописываются также санкции за причинение вреда здоровью потерпевшего легкой и средней тяжести - от 2000 до 5000 рублей.
Еще один внесенный законопроект посвящен регистрации СИМ - эта процедура предполагается онлайн с помощью Портала государственных и муниципальных услуг, без предоставления СИМ в подразделения МВД. Порядок регистрации предполагается установить отдельным постановлением правительства РФ.
В пояснительной записке приведены данные Министерства внутренних дел, согласно которым в 2022 году в России было зарегистрировано 941 ДТП с участием СИМ. В них погибли 19 человек, 976 человек были ранены. В 2021 году таких аварий было 672, в 2020 году - 410, а в 2019-м - 142. "При этом важно учитывать, что сотрудники МВД фиксируют далеко не все ДТП: при столкновениях вне дорог общего пользования, при незначительных телесных повреждениях ДТП, как правило, не регистрируются", - отметили авторы.