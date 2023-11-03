Автомобили из прошлого, ставшие электрокарами. Пожалуй, каждый автолюбитель мечтает если не владеть классической машиной, то хотя бы прокатиться на такой. Однако даже у самого крутого олдтаймера есть как минимум один серьёзный минус — несоответствие нынешним нормам. Культовые автомобили из прошлого уступают современным не только в плане комфорта и безопасности, но и с экологической точки зрения. Чтобы раритеты можно было эксплуатировать без вреда для природы, их нередко переводят на электротягу. В последнее время это направление становится всё более популярным: в руки тюнеров попадают пожилые купе, пикапы, хэтчбеки и суперкары.