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Немолодо-зелено: электрические рестомоды

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Frontline MGB Bee. Британская фирма Frontline Cars превратила спорткар MGB GT образца 60-х в электрокар на «ручке».
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Frontline MGB Bee. Британская фирма Frontline Cars превратила спорткар MGB GT образца 60-х в электрокар на «ручке». 
© Motor.ru
Автомобиль получил 115-сильный электродвигатель, совмещённый с механической коробкой передач: водитель сможет менять ступени вручную для максимально эффективной реализации тяги.
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Автомобиль получил 115-сильный электродвигатель, совмещённый с механической коробкой передач: водитель сможет менять ступени вручную для максимально эффективной реализации тяги. 
© Motor.ru
Аккумулятор ёмкостью 40 киловатт-часов обеспечит дальнобойность до 225 километров, а зарядка до 100 процентов займёт пять часов.
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Аккумулятор ёмкостью 40 киловатт-часов обеспечит дальнобойность до 225 километров, а зарядка до 100 процентов займёт пять часов. 
© Motor.ru
Toyota AE86 BEV. Японская компания и её отделение Gazoo Racing построили рестомод на основе модели AE86.
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Toyota AE86 BEV. Японская компания и её отделение Gazoo Racing построили рестомод на основе модели AE86. 
© Motor.ru

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Концепт-кар для выставки в Токио получил электродвигатель от Tundra HEV и аккумулятор от Prius PHEV.
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Концепт-кар для выставки в Токио получил электродвигатель от Tundra HEV и аккумулятор от Prius PHEV. 
© Motor.ru
При этом сохранена оптимальная развесовка, а электропривод совмещён с механической коробкой передач.
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При этом сохранена оптимальная развесовка, а электропривод совмещён с механической коробкой передач. 
© Motor.ru
Chevrolet 3100 от Kindred Motorworks. Калифорнийская компания создала электрокар на базе пикапа образца 1947–1953 годов.
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Chevrolet 3100 от Kindred Motorworks. Калифорнийская компания создала электрокар на базе пикапа образца 1947–1953 годов. 
© Motor.ru
Автомобиль получил 294-сильный мотор и аккумулятор ёмкостью 74 киловатт-часа от KORE Power.
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Автомобиль получил 294-сильный мотор и аккумулятор ёмкостью 74 киловатт-часа от KORE Power. 
© Motor.ru
Пробег без подзарядки достигает 320 километров. Цена заднеприводной машины — минимум 159 тысяч долларов.
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Пробег без подзарядки достигает 320 километров. Цена заднеприводной машины — минимум 159 тысяч долларов. 
© Motor.ru

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Lancia Delta Evo-e RX. Культовый итальянский хэтчбек превратили в электрокар для мирового чемпионата по ралли-кроссу.
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Lancia Delta Evo-e RX. Культовый итальянский хэтчбек превратили в электрокар для мирового чемпионата по ралли-кроссу. 
© Motor.ru
Проект создала компания GCK Exclusiv-e — «дочка» команды GCK Motorsport. Два мотора в сумме выдают 680 лошадиных сил.
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Проект создала компания GCK Exclusiv-e — «дочка» команды GCK Motorsport. Два мотора в сумме выдают 680 лошадиных сил. 
© Motor.ru
Двигатели одинаковы для всех участников World RX и разработаны фирмой Kreisel Electric из Австрии. Разгон до ста занимает 1,8 секунды.
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Двигатели одинаковы для всех участников World RX и разработаны фирмой Kreisel Electric из Австрии. Разгон до ста занимает 1,8 секунды. 
© Motor.ru
Renault 5 Turbo 3E. Концепт стал новым прочтением Renault 5 Turbo образца 1980-х годов.
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Renault 5 Turbo 3E. Концепт стал новым прочтением Renault 5 Turbo образца 1980-х годов. 
© Motor.ru
Два электромотора — по одному на оси — в сумме развивают 380 лошадиных сил и 700 Нм. Питаются они от аккумулятора ёмкостью 42 киловатт-часа.
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Два электромотора — по одному на оси — в сумме развивают 380 лошадиных сил и 700 Нм. Питаются они от аккумулятора ёмкостью 42 киловатт-часа. 
© Motor.ru

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Автомобиль может набрать «сотню» за 3,5 секунды и достичь 200 километров в час.
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Автомобиль может набрать «сотню» за 3,5 секунды и достичь 200 километров в час. 
© Motor.ru
Renault 5 Diamant. В прошлом году исходный хэтчбек в честь полувекового юбилея модели превратили в шоу-кар при участии дизайнера Пьера Гоналона.
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Renault 5 Diamant. В прошлом году исходный хэтчбек в честь полувекового юбилея модели превратили в шоу-кар при участии дизайнера Пьера Гоналона. 
© Motor.ru
Кузов получил трёхслойную окраску, а руль в форме кренделя сделан из мрамора и углеволокна.
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Кузов получил трёхслойную окраску, а руль в форме кренделя сделан из мрамора и углеволокна. 
© Motor.ru
Усечённые сферы вместо дверных ручек, рукояток стеклоподъёмников и селектора трансмиссии изготовлены из позолоченной латуни и нержавейки.
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Усечённые сферы вместо дверных ручек, рукояток стеклоподъёмников и селектора трансмиссии изготовлены из позолоченной латуни и нержавейки. 
© Motor.ru
Everrati Superformance GT40. Компания Everrati из Великобритании и мастерская Superformance (США) создали электрическую реплику «ле-мановского» Ford GT40.
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Everrati Superformance GT40. Компания Everrati из Великобритании и мастерская Superformance (США) создали электрическую реплику «ле-мановского» Ford GT40. 
© Motor.ru

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Ведущей осталась задняя ось, но приводить колёса в движение будут два мотора.
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Ведущей осталась задняя ось, но приводить колёса в движение будут два мотора. 
© Motor.ru
Отдача составляет 811 лошадиных сил и 800 Нм, ёмкость аккумулятора — 60 киловатт-часов.
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Отдача составляет 811 лошадиных сил и 800 Нм, ёмкость аккумулятора — 60 киловатт-часов. 
© Motor.ru

    Автомобили из прошлого, ставшие электрокарами. Пожалуй, каждый автолюбитель мечтает если не владеть классической машиной, то хотя бы прокатиться на такой. Однако даже у самого крутого олдтаймера есть как минимум один серьёзный минус — несоответствие нынешним нормам. Культовые автомобили из прошлого уступают современным не только в плане комфорта и безопасности, но и с экологической точки зрения. Чтобы раритеты можно было эксплуатировать без вреда для природы, их нередко переводят на электротягу. В последнее время это направление становится всё более популярным: в руки тюнеров попадают пожилые купе, пикапы, хэтчбеки и суперкары.

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