Журналист рассказал о ремонте дорог в Казахстане «с помощью пенопласта»

Журналист Диас Нуракын рассказал, что при ремонте одной из трасс Казахстана рабочие использовали пенопласт. Снятое журналистом видео опубликовал портал Kolesa.kz.

На записи Нуракын достал из шва между плитами на трассе Алма-Ата — Шелек широкую полосу пеноплекса.

Кадр из видео

Журналист заявил, что в Казахстане «изобрели новую технологию дорожного строительства — перекрытие пенопластом».

«Министерство транспорта РК, что вы скажете в оправдание? Или вы привлечете меня к ответственности за уничтожение нашей новой технологии и разрушение дороги?» — обратился он к властям.

Позже в госкомпании «КазАвтоЖол» заявили, что на участке с 25-го по 320-й километр трассы проводятся работы по «среднему ремонту». Они включают ремонт цементобетонного покрытия с заменой плит и герметизацией трещин. В компании подчеркнули, что в компенсационные швы уложили пеноплекс, чтобы исключить попадание туда посторонних предметов.

В компании отметили, что на видео запечатлен результат промежуточных работ. Позже в швы добавят уплотнительный шнур и зальют их битумной мастикой. В «КазАвтоЖол» подчеркнули, что попросят специалистов оценить видео и определить, был ли нанесен ущерб дороге.

По данным Kolesa.kz, журналиста уже привлекли к ответственности, так как он нарушил правила остановки на скоростной трассе, чтобы снять видео.