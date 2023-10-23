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Журналист рассказал о ремонте дорог в Казахстане «с помощью пенопласта»

Журналист Диас Нуракын рассказал, что при ремонте одной из трасс Казахстана рабочие использовали пенопласт. Снятое журналистом видео опубликовал портал Kolesa.kz.

Журналист рассказал о ремонте дорог в Казахстане «с помощью пенопласта»
© globallookpress.com

На записи Нуракын достал из шва между плитами на трассе Алма-Ата — Шелек широкую полосу пеноплекса.

Кадр из видео

Журналист заявил, что в Казахстане «изобрели новую технологию дорожного строительства — перекрытие пенопластом».

«Министерство транспорта РК, что вы скажете в оправдание? Или вы привлечете меня к ответственности за уничтожение нашей новой технологии и разрушение дороги?» — обратился он к властям.

Позже в госкомпании «КазАвтоЖол» заявили, что на участке с 25-го по 320-й километр трассы проводятся работы по «среднему ремонту». Они включают ремонт цементобетонного покрытия с заменой плит и герметизацией трещин. В компании подчеркнули, что в компенсационные швы уложили пеноплекс, чтобы исключить попадание туда посторонних предметов.

В компании отметили, что на видео запечатлен результат промежуточных работ. Позже в швы добавят уплотнительный шнур и зальют их битумной мастикой. В «КазАвтоЖол» подчеркнули, что попросят специалистов оценить видео и определить, был ли нанесен ущерб дороге.

По данным Kolesa.kz, журналиста уже привлекли к ответственности, так как он нарушил правила остановки на скоростной трассе, чтобы снять видео.

Ранее в Казахстане на обочине трассы Алма-Ата — Екатеринбург провалилась фура. В полиции заявили, что из-за дождей грунт на обочинах дорог в регионе стал мягким.

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