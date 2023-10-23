Из Мумбая в Магадан: внедорожники Индии испытали на трассах России

«Довольно сложно было работать в процессе. Часто приходилось снимать из окна автомобиля. А еще было холодно, я не привык к этому. Я же живу в Мумбае. А там сейчас плюс 30. Это, конечно, было некомфортно, но мы справились», – сказал оператор Миллинд Кале.