Из Мумбая в Магадан: внедорожники Индии испытали на трассах России

Индийские внедорожники испытали на северных трассах России
Из Мумбая в Магадан за 75 дней – проверку на прочность прошла группа индийских машин и путешественников. На внедорожниках они добрались до самых экстремальных трасс России. Испытали там свои автомобили и получили массу приятных впечатлений. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Романа Бирюкова.
22 тысячи километров пути и 2,5 месяца испытаний позади. Миссия выполнена. Группа путешественников на пяти индийских внедорожниках выехала из Мумбая. Преодолели Тибет, Непал, Китай, попылили по степям Монголии, а дальше их ждал Владивосток и самый сложный отрезок маршрута – трасса Р504 «Колыма».
«Она была очень красивая. Я третий раз в России, но каждый раз эта страна открывается для меня заново. В какие-то моменты я забывала, что мы тестируем автомобили, и просто наслаждалась видами из окна», – поделилась руководитель экспедиции Нидхи Сальгаме.
В Якутии к экспедиции присоединился российский участник Дмитрий Попов. Именно он посоветовал индийским путешественникам добраться до Магадана.
«А куда еще ехать? Не в Калининград же. Магадан лучше: грязь, камни, колымская трасса. Единственное, что останавливало, это проколы, пробои резины на дороге», – пояснил участник экспедиции Дмитрий Попов.
Остановок было немного. Все хотели поскорее доехать до Оймякона. На полюсе холода группа застала первые осенние снегопады. Эти кадры точно попадут в документальный фильм о путешествии. Экспедицию сопровождали профессиональные операторы и фотографы.
«Довольно сложно было работать в процессе. Часто приходилось снимать из окна автомобиля. А еще было холодно, я не привык к этому. Я же живу в Мумбае. А там сейчас плюс 30. Это, конечно, было некомфортно, но мы справились», – сказал оператор Миллинд Кале.
После завершения автопробега участники экспедиции первым делом отправились к берегам Охотского моря. Скоро их ждет дорога домой, но уже не на автомобилях, а на самолете.