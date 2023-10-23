Удастся ли сэкономить, если вместо АИ-95 заливать в бак АИ-92

Многие владельцы машин, по которым производителем рекомендован АИ-95, до сих пор считают девяносто пятый своего рода излишеством. Мол, зачем переплачивать, если есть приличный АИ-92. Что ж, дело понятное, особенно при нынешних ценах на топливо. Но вот стоит ли эта игра свечей, а то и более ценных автокомпонентов?