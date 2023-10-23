В ГД предложили запретить въезд в РФ машин с номерами стран Прибалтики

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в понедельник, 23 октября, предложил запретить въезд в Россию машин с номерами прибалтийских стран — Латвии, Эстонии и Литвы.

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— Страны Прибалтики своими комариными ультиматумами и угрозами переходят все мыслимые и немыслимые границы. Этих взорвавшихся провокаторов и отъявленных русофобов во власти надо проучить, — пояснил он свою инициативу.

Шеремет отметил, что прибалтийские страны не осознают экономических последствий избранной ими политики, передает РИА Новости.

Польские власти с воскресенья, 17 сентября, ввели запрет на въезд в страну зарегистрированных на территории России автомобилей. Аналогичное решение приняло и руководство Финляндии. А первыми для автомобилей с российскими номерами въезд закрыли литовские власти.

Полиция Латвии сообщила, что при обнаружении автомобилей с наклейками «Я — русский» сотрудники правоохранительных органов будут заставлять владельцев удалять их.